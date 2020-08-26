Массовое ДТП с несколькими грузовиками случилось на трассе в Ростовской области

Массовая авария с участием трех большегрузов произошла в Ростовской области. Авария случилась утром 28 августа в Красносулинском районе.На 951-м километре автодороги М-4 «Дон» столкнулись паровозиком два КамАЗА и один автомобиль МАЗ. Примечательно, что именно водитель МАЗа не справился с управлением и создал аварийную ситуацию на дороге.Несмотря на то, что автомобили получили механические повреждения, без жертв удалось обойтись.