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Массовое ДТП с несколькими грузовиками случилось на трассе в Ростовской области

Массовое ДТП с несколькими грузовиками случилось на трассе в Ростовской области
Массовая авария с участием трех большегрузов произошла в Ростовской области. Авария случилась утром 28 августа в Красносулинском районе.

На 951-м километре автодороги М-4 «Дон» столкнулись паровозиком два КамАЗА и один автомобиль МАЗ. Примечательно, что именно водитель МАЗа не справился с управлением и создал аварийную ситуацию на дороге.

Несмотря на то, что автомобили получили механические повреждения, без жертв удалось обойтись.

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