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Маршрутка сбила женщину в Ростовской области

Маршрутка сбила женщину в Ростовской области
В Ростовской области водитель грузовика сбил пешехода. Происшествие случилось примерно в 6 часов 1 ноября в Волгодонске.

По предварительной информации, 41-летняя женщина стала переходить улицу Морскую в неположенном месте. Она двигалась в сторону вокзала, когда на неё наехала «ГАЗель» под управлением 61-летнего мужчины. Транспорт курсировал по маршруту Волгодонск — Романовское.

В отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области сообщили, что пешеход получил травмы. Женщине оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Отмечается, что в момент ДТП в маршрутке не было пассажиров.

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