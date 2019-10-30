Маршрутка сбила женщину в Ростовской области



В Ростовской области водитель грузовика сбил пешехода. Происшествие случилось примерно в 6 часов 1 ноября в Волгодонске.



По предварительной информации, 41-летняя женщина стала переходить улицу Морскую в неположенном месте. Она двигалась в сторону вокзала, когда на неё наехала «ГАЗель» под управлением 61-летнего мужчины. Транспорт курсировал по маршруту Волгодонск — Романовское.



В отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области сообщили, что пешеход получил травмы. Женщине оказали медицинскую помощь и отпустили домой.



Отмечается, что в момент ДТП в маршрутке не было пассажиров.