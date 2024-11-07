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Львенка, найденного в Ростовской области, передали в приют для диких кошек

Львенка, найденного в Ростовской области, передали в приют для диких кошек
Сотрудники Ростовского зоопарка сообщили, что львёнка, найденного в одном из хуторов Ростовской области, передали в «Дом тигра».

31 октября в магазине хутора Ленинаван был обнаружен дикий зверь. Родители детей, игравших с малышом, обратились в полицию. Осторожные правоохранители забрали хищника и отвезли его в зоопарк Ростова.

В зоосаде львёнка осмотрели ветеринары. Выяснилось, что ему около двух месяцев, и он чувствует себя хорошо.

Уже через неделю львёнка передали в приют в Ленинградской области — единственный в России хоспис для диких кошек. Эта автономная некоммерческая организация уже несколько лет спасает раненых и умирающих тигров, пум и леопардов, а также их детёнышей.

По словам сотрудников зоопарка, к ним привозят животных со всей России.
Фото: Ростовский зоопарк
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