Львенка, найденного в Ростовской области, передали в приют для диких кошек

Фото: Ростовский зоопарк

Сотрудники Ростовского зоопарка сообщили, что львёнка, найденного в одном из хуторов Ростовской области, передали в «Дом тигра».31 октября в магазине хутора Ленинаван был обнаружен дикий зверь. Родители детей, игравших с малышом, обратились в полицию. Осторожные правоохранители забрали хищника и отвезли его в зоопарк Ростова.В зоосаде львёнка осмотрели ветеринары. Выяснилось, что ему около двух месяцев, и он чувствует себя хорошо.Уже через неделю львёнка передали в приют в Ленинградской области — единственный в России хоспис для диких кошек. Эта автономная некоммерческая организация уже несколько лет спасает раненых и умирающих тигров, пум и леопардов, а также их детёнышей.По словам сотрудников зоопарка, к ним привозят животных со всей России.