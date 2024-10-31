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В хуторе под Ростовом нашли маленького львенка

В хуторе под Ростовом нашли маленького львенка
В Ростовской области был найден крошечный львенок, который был доставлен в зоопарк города Ростова. Об этом сообщили представители пресс-службы заведения 31 октября.

Детишки случайно наткнулись на маленького хищника в хуторе Ленинаване, расположенном в Мясниковском районе. Увидев, как дети играют с диким животным, родители немедленно вызвали полицию. Находка вызвала удивление у всех, особенно у работников Ростовского зоопарка, куда львенка и привезли.

В зоопарке его осмотрели ветеринары. Львенку около двух месяцев, и он чувствует себя прекрасно – активен и весел.

В настоящий момент малыш находится на временном содержании и карантине. В будущем его планируется передать в другой зоопарк, сообщили сотрудники заведения.
Фото: Ростовский зоопарк.
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