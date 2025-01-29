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Легковушка сгорела после столкновения с деревом в Ростове

Легковушка сгорела после столкновения с деревом в Ростове
В Ростове автомобиль загорелся после столкновения с деревом. Происшествие случилось ночью 29 января на улице Российской.

По предварительным данным, водитель «Инфинити М-25» проезжал в районе Можайских прудов. В пути машина съехала на обочину, а затем протаранила дерево.

От удара транспорт загорелся. Водитель вовремя выскочил из салона и отбежал на безопасное расстояние. Вскоре на вызов приехали спасатели. Примерно за полчаса они потушили огонь.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Фото для иллюстрации
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