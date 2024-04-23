В Ростовской области водитель авто насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
В Ростовской области неизвестный водитель автомобиля насмерть сбил 65-летнюю женщину на велосипеде. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.
Трагедия случилась 23 апреля в станице Кочетковской Семикаракорского района. Около 12:30 пенсионерка на двухколесном транспорте ехала по улице Садовой. На пересечении с улицей Котканкату ей дорогу не уступил человек за рулем машины.
Водитель автомобиля снес женщину и скрылся с места ДТП. От полученных травм бабушка скончалась. Теперь подонка разыскивают полицейские.