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В Ростовской области водитель авто насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

В Ростовской области водитель авто насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
В Ростовской области неизвестный водитель автомобиля насмерть сбил 65-летнюю женщину на велосипеде. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

Трагедия случилась 23 апреля в станице Кочетковской Семикаракорского района. Около 12:30 пенсионерка на двухколесном транспорте ехала по улице Садовой. На пересечении с улицей Котканкату ей дорогу не уступил человек за рулем машины.

Водитель автомобиля снес женщину и скрылся с места ДТП. От полученных травм бабушка скончалась. Теперь подонка разыскивают полицейские.
Фото: Ростов.ру
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