Ландшафтный пожар под Ростовом горит четырьмя очагами
Крупный ландшафтный пожар в Аксайском районе полыхает четырьмя очагами. Возгорание случилось в хуторе Большой Лог 15 марта около 16:30.
Как сообщал Rostov.ru, сухая трава воспламенилась в районе Монастырского озера. Огромный столб черного дыма накрыл близлежащие дома. Возможно, густой смог уже дошел до донской столицы.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили 11 пожарных на пяти спецмашинах. Три из четырех очага площадью по 150 квадратов удалось локализовать спустя час после начала пожара.