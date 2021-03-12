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В Аксайском районе на большой площади горит трава

В Аксайском районе на большой площади горит трава
В Аксайском районе загорелась сухая трава. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области 15 марта.

Первое сообщение о возгорании растительности в хуторе Большой Лог поступило пожарным примерно в 16.30. Спасатели выехали на место ЧП.

На фотографиях очевидцев видно, как большой столб дыма поднимается в воздух и заволакивает близлежащие дома. Вероятно, запах гари и густой смог охватят не только район, но дойдут и до Ростова-на-Дону.

По сообщению ведомства, угроза распространения пожара отсутствует.

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