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Лайнер, летевший из Питера в Ростов, вернулся в аэропорт

Лайнер, летевший из Питера в Ростов, вернулся в аэропорт
Воздушное судно, летевшее из Питера в Ростов, вернулось в аэропорт Северной столицы. Судно приземлилось из-за технической неисправности.

Стоит отметить, что рейс A4 204 авиакомпании «Азимут» должен был прилететь в Платов в 22.10. После ЧП самолет ожидают не раньше полуночи.

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