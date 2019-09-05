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Певица Света рассказала, как ее самолет из Ростова вернули в аэропорт сразу после взлета

Певица Света рассказала, как ее самолет из Ростова вернули в аэропорт сразу после взлета
Певица Света рассказала, как ее самолет из Ростова вернули в аэропорт Платов сразу после взлета. На воздушном судне «Аэрофлота» 7 сентября возникли технические проблемы, сообщила знаменитость на своей странице в «Инстаграме».

Исполнительница поведала, что собиралась лететь на самолете «Сухой Суперджет». Судно взлетело, но спустя некоторое время вернулось в Платов. Пассажирам объяснили, что рейс отменили по техническим причинам.

– Я очень надеюсь, что технические причины будут быстро устранены, и я смогу увидеться со всеми на открытии Чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге! – отметила девушка.

Певица рассказала, что это не первый случай, когда у нее возникли неприятности из-за «Аэрофлота» и самолета модели «Сухой Суперджет». Так, когда она летала в Сухуми, воздушное судно дважды заходило на посадку.

– Было страшно неприятно: вот полоса, шасси выпущены, а потом резкий взлёт. Страха натерпелась.

Позже певица Света сообщила, что улетела на самолете другой авиакомпании.

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