Певица Света рассказала, как ее самолет из Ростова вернули в аэропорт сразу после взлета



Певица Света рассказала, как ее самолет из Ростова вернули в аэропорт Платов сразу после взлета. На воздушном судне «Аэрофлота» 7 сентября возникли технические проблемы, сообщила знаменитость на своей странице в «Инстаграме».



Исполнительница поведала, что собиралась лететь на самолете «Сухой Суперджет». Судно взлетело, но спустя некоторое время вернулось в Платов. Пассажирам объяснили, что рейс отменили по техническим причинам.



– Я очень надеюсь, что технические причины будут быстро устранены, и я смогу увидеться со всеми на открытии Чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге! – отметила девушка.



Певица рассказала, что это не первый случай, когда у нее возникли неприятности из-за «Аэрофлота» и самолета модели «Сухой Суперджет». Так, когда она летала в Сухуми, воздушное судно дважды заходило на посадку.



– Было страшно неприятно: вот полоса, шасси выпущены, а потом резкий взлёт. Страха натерпелась.



Позже певица Света сообщила, что улетела на самолете другой авиакомпании.