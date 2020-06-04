Появились кадры с места крупного пожара на Луговой в Ростове

Появились кадры с места пожара на левом берегу Дона в Ростове. Огонь полыхает на огромной площади на улице 1-й Луговой. Загорание камыша произошло 8 июня около 10:30.На месте происшествия работают 74 спасателя и 20 единиц техники. Тушению мешает сильный ветер, из-за этого пожару присвоили ранг № 2. Для того чтобы справиться с возгоранием, понадобилась помощь пожарного поезда.В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области отметили, что угрозы жилым домам нет. Обстановка уточняется. Что стало причиной крупного происшествия, предстоит установить специалистам.