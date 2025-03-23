Кадры горящей после атаки беспилотников в Ростовской области машины

Фото: Соцсети.

В сети опубликовали кадры горящей в Ростовской области машины. В ночь на 23 марта в регионе были сбиты 29 БПЛА.На кадрах показано, как машина съехала в кювет и загорелась. Очевидцы засняли пожар на видео и выложили в сеть. Люди предполагают, что машина загорелась после падения беспилотных летательных аппаратов. Водитель не смог выбраться из авто и скончался на месте.Напомним, в ночь на 23 марта сбили дроны в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах. Из-за падения беспилотника в хуторе Каюковка Тарасовского района повреждено остекление в частном доме по улице Центральной.