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Кадры горящей после атаки беспилотников в Ростовской области машины

Кадры горящей после атаки беспилотников в Ростовской области машины
В сети опубликовали кадры горящей в Ростовской области машины. В ночь на 23 марта в регионе были сбиты 29 БПЛА.

На кадрах показано, как машина съехала в кювет и загорелась. Очевидцы засняли пожар на видео и выложили в сеть. Люди предполагают, что машина загорелась после падения беспилотных летательных аппаратов. Водитель не смог выбраться из авто и скончался на месте.

Напомним, в ночь на 23 марта сбили дроны в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах. Из-за падения беспилотника в хуторе Каюковка Тарасовского района повреждено остекление в частном доме по улице Центральной.
Фото: Соцсети.
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