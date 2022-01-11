К поискам пропавшей по дороге в Ростов девушки подключились волонтеры

Фото: rostov.ru

Волонтеры поискового отряда подключились к поискам пропавшей 26-летней Эльвиры Гусевой. Утром 9 января девушка уехала в Ростов-на-Дону и с тех пор на связь больше не выходила.Девушка живет в Гуково. По словам супруга пропавшей, Якова, она могла поехать к сестре. Однако проверить свои предположения мужчина не может, поскольку у него нет номеров телефона родственников жены.В день исчезновения Эльвира была одета в розовую куртку, темного цвета джинсы, обута в черные кроссовки. У девушки длинные волосы темного цвета, карие глаза, среднее телосложение. Рост составляет 168 сантиметров.Если вам известно что-либо о местонахождении Эльвиры Гусевой, сообщите об этом по номерам: 8-908-512-86-75 (Яков) или 8-995-930-52-76.