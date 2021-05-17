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К поискам пропавшей 16-летней девушки из Азова подключились волонтеры

К поискам пропавшей 16-летней девушки из Азова подключились волонтеры
В Азове к поискам пропавшей 16-летней девушки подключились волонтеры. Студентка Азовского гуманитарно-технического колледжа (АГТК) Диана Рудик не выходит на связь с близкими с 16 мая.

Девушка живет с мамой. В день исчезновения она написала в чат одногруппникам, что собирается поехать на автобусе в Ростов. Как рассказала подруга и одногруппница Дианы, у нее там живет парень. Ребята решили, что она, вероятно, собиралась к нему в гости.

С тех пор о местонахождении девушки ничего не известно. Родные не смогли с ней связаться - телефон Диана оставила дома. В отчаянии подруга распространила ориентировку на пропавшую в соцсетях, а родители написали заявление в полицию. Сейчас к поискам подключились и добровольцы - они также распространяют информацию в сети и прочесывают улицы.

Если вы видели Диану или знаете, где она может находиться, позвоните по номерам: 8-989-502-91-93 (подруга Дарья), 112 или 8 (800) 700-54-52.

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