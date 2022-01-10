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Мужчина из Гуково разыскивает жену, пропавшую по дороге в Ростов

Мужчина из Гуково разыскивает жену, пропавшую по дороге в Ростов
В Ростовской области разыскивают 26-летнюю девушку, пропавшую без вести. О местонахождении Эльвиры Гусевой ничего не известно несколько дней.

Девушка живет в Гуково. По словам супруга пропавшей, Якова, утром 9 января она уехала в Ростов. С тех пор связаться с женой мужчине не удается.

- У Эльвиры была сестра в Ростове, - рассказал Яков Rostov.ru. - Возможно, она поехала к ней, но я не могу знать наверняка: номера сестры у меня нет.

Сама пропавшая не отвечает на звонки четвертые сутки. Яков распространил ориентировку в социальных сетях. В день исчезновения Эльвира была одета в розовую куртку, темного цвета джинсы, обута в черные кроссовки. У девушки длинные волосы темного цвета, карие глаза, среднее телосложение. Рост составляет 168 сантиметров.

Если вам известно что-либо о местонахождении Эльвиры Гусевой, сообщите об этом по номерам: 8-908-512-86-75 (Яков) или 8-995-930-52-76.
Фото: Rostov.ru.
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