Из горящей ростовской многоэтажки эвакуировали десять человек

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростове-на-Дону жителей многоквартирного дома пришлось эвакуировать из-за возникшего пожара. Происшествие случилось днем 16 июня на улице Веры Пановой.Задымление началось в квартире, находящейся на одиннадцатом этаже. О случившемся сообщили соседи, почувствовав сильный запах гари. Выйдя в подъезд, они увидели плотный дым, выходящий из соседней квартиры. К приезду пожарных огонь распространился на 20 квадратных метров.Для тушения пожара оперативно прибыли шестнадцать специалистов и четыре единицы техники.К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В момент начала пожара владельцев квартиры не было. Десять жильцов высотного здания были быстро выведены из зоны опасности.По данным областного управления МЧС, наиболее вероятной причиной возгорания стал сломанный ноутбук. По предварительной версии, в устройстве произошло короткое замыкание, что спровоцировало быстрое распространение пламени. Впоследствии огонь охватил близлежащие вещи и предметы интерьера.