В Ростове из горящей многоэтажки эвакуировали 70 человек

Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону произошло происшествие с пожаром в многоэтажном доме, в результате которого было эвакуировано 70 человек. Очевидцы опубликовали кадры в социальных сетях.Пожар начался в одной из квартир жилого комплекса «Платовский» на улице Художественной 18 февраля в 9:35. К времени прибытия пожарных огонь распространился на территории около 25 квадратных метров. Огромный столб черного дыма виден из разных частей города. Судя по кадрам, возгорание началось на верхних этажах.Для ликвидации возгорания на место выехали 16 сотрудников пожарной охраны, использующие четыре единицы техники. Огонь был потушен к 10:03.По информации ГУ МЧС в Ростовской области, никто не пострадал в ходе инцидента. В настоящее время специалисты работают над определением причин возникновения пожара.