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Грузовик с мандаринами перевернулся под Батайском

Грузовик с мандаринами перевернулся под Батайском
Под Батайском перевернулся грузовик с мандаринами. Авария произошла на 1 084-м километре трассы М-4 «Дон» вечером 21 декабря. Об этом сообщают очевидцы.

Водитель фуры, по всей видимости, ехал на местный рынок. Но посреди дороги, вероятно, потерял управление. Возможно, большегруз столкнулся со встречным автомобилем, так как передняя его часть сильно смята. Пострадал ли водитель, неизвестно. В отделе пропаганды УГИБДД информации об аварии пока нет.

Очевидно, перевозчик потерпел серьезные убытки. Мандарины – фрукт сезонный, стоит немало. Если в кузове грузовика было несколько тонн, водитель оставил на дороге около двухсот тысяч рублей.

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