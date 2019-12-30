Под Ростовом перевернулась фура с мандаринами



На Сальском кольце недалеко от Батайска перевернулась фура с мандаринами. ДТП произошло около 10 часов утра 4 января.



По предварительным данным, 21-летний водитель большегруза «Рено Премиум» не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



При падении грузовика на бок большое количество фруктов высыпалось на дорогу. Участок проезжей части рядом с постом ДПС буквально оказался усыпан оранжевыми плодами. Теперь эту часть товара придётся утилизировать.



Аналогичное ДТП произошло на этом же месте 26 декабря. Тогда при повороте перевернулся бензовоз.