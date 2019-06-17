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В Ростовской области перевернулся грузовик с помидорами: есть пострадавший

В Ростовской области перевернулся грузовик с помидорами: есть пострадавший
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Водитель грузовика пострадал в результате аварии в Ростовской области. ДТП случилось в Аксайском районе 19 июня около 13:30.

По автодороге М-4 «Дон» ехал 64-летний водитель за рулём «ГАЗ-33021», гружённого помидорами. На 1 051-м километре трассы он неожиданно потерял управление. В результате машина вылетела с дороги и перевернулась. Автомобиль оказался полностью разбит, у него не осталось лобового стекла.

Водитель грузовика получил травмы и был доставлен в больницу машиной скорой помощи.

- По факту происшествия проводится проверка, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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