В Ростовской области перевернулся грузовик с помидорами: есть пострадавший



Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области



Водитель грузовика пострадал в результате аварии в Ростовской области. ДТП случилось в Аксайском районе 19 июня около 13:30.



По автодороге М-4 «Дон» ехал 64-летний водитель за рулём «ГАЗ-33021», гружённого помидорами. На 1 051-м километре трассы он неожиданно потерял управление. В результате машина вылетела с дороги и перевернулась. Автомобиль оказался полностью разбит, у него не осталось лобового стекла.



Водитель грузовика получил травмы и был доставлен в больницу машиной скорой помощи.



- По факту происшествия проводится проверка, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.