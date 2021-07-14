На трассе в Ростовской области в ДТП погиб годовалый мальчик

На трассе в Ростовской области произошло смертельное ДТП. Трагедия случилась 15 июля около 10:30.За рулем автомобиля марки «Лифан» находился 26-летний парень. Он двигался по автодороге Ростов-Семикаракорск-Волгодонск. Неподалеку от 79 километра он не справился с управлением и вылетел с трассы на обочину.От удара авто перевернулось на бок.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии от полученных травм скончался годовалый мальчик. Он находился в иномарке без детского удерживающего устройства.