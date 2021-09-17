Еще один пострадавший в аварии с микроавтобусом скончался в больнице Новошахтинска

В больнице Новошахтинска скончался еще один пострадавший в ДТП с участием микроавтобуса и фуры. Об этом сообщили в администрации города.Как ранее сообщалось, авария случилась под Новошахтинском вечером 20 сентября между поселками Красный и Самбек. В частный микроавтобус врезался пьяный водитель за рулем фуры. В результате аварии два пассажира автобуса погибли сразу, еще трое были госпитализированы.Спустя какое-то время еще один пострадавший скончался в больнице. Состояние других участников аварии, а также их личности пока не известны. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.