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Еще один пострадавший в аварии с микроавтобусом скончался в больнице Новошахтинска

Еще один пострадавший в аварии с микроавтобусом скончался в больнице Новошахтинска
В больнице Новошахтинска скончался еще один пострадавший в ДТП с участием микроавтобуса и фуры. Об этом сообщили в администрации города.

Как ранее сообщалось, авария случилась под Новошахтинском вечером 20 сентября между поселками Красный и Самбек. В частный микроавтобус врезался пьяный водитель за рулем фуры. В результате аварии два пассажира автобуса погибли сразу, еще трое были госпитализированы.

Спустя какое-то время еще один пострадавший скончался в больнице. Состояние других участников аварии, а также их личности пока не известны. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.
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