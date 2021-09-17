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В Ростовской области пьяный водитель на фуре снес микроавтобус: погибли два пассажира

В Ростовской области пьяный водитель на фуре снес микроавтобус: погибли два пассажира
В Ростовской области на трассе фура снесла пассажирский автобус. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 20 сентября на трассе под Новошахтинском.

По предварительным данным, мужчина ехал на фуре марки «Вольво» по дороге между поселками Красный и Самбек. В какой-то момент шофер не справился с управлением и врезался в автобус, в салоне которого были 17 пассажиров.

- В результате ДТП двое пассажиров микроавтобуса от полученных травм скончались на месте, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Еще трое пассажиров доставлены в больницу с различными травмами.

Обстоятельства аварии выясняют, но уже известно, что водитель фуры находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
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