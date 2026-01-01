Новости
Еще 16 БПЛА сбили над Ростовской областью в первый день нового года

Еще 16 БПЛА сбили над Ростовской областью в первый день нового года. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Силы ПВО перехватывали атаку беспилотников в период с 16:00 до 23:00.

За это время над регионами страны уничтожили 201 дрон. Из них два беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Азовским морем.

Ранее над Ростовской областью уже был зафиксирован один беспилотник. Его перехватили силы ПВО в период с 8:00 до 16:00.
Фото: Дондей
