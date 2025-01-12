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Двое сгорели заживо в легковушки после ДТП с грузовиком под Ростовом

Двое сгорели заживо в легковушки после ДТП с грузовиком под Ростовом
На трассе под Ростовом в жестком ДТП погибли два человека. Еще двое пострадали. Трагедия случилась 12 января на Восточном шоссе.

Около 19:30 рядом с ДНТ «Труд» столкнулись грузовик и легковушка. От удара обе машины загорелись. На помощь к участникам ДТП поспешили очевидцы. Они вытащили из легковушки два обгоревших тела. Оба человека скончались до приезда «скорой».

По информации региональной Госавтоинспекции, пострадавших доставили в больницу.
Фото с места ДТП
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