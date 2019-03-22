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Две иномарки столкнулись в Ростове: есть пострадавшие

Две иномарки столкнулись в Ростове: есть пострадавшие
В Ростове-на-Дону произошло ДТП с пострадавшими. Инцидент случился утром 25 марта на пересечении улиц Вавилова и Платона Каляты.

По словам очевидцев, после столкновение один автомобиль вылетел на обочину, снёс дорожный знак, врезался в столб и едва не перевернулся. Прохожие пишут, что в результате аварии один мужчина был весь в крови, а женщина сильно хромала.

- Все обстоятельства ДТП устанавливаются, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - На месте работают специалисты.

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