Две иномарки столкнулись в Ростове: есть пострадавшие



В Ростове-на-Дону произошло ДТП с пострадавшими. Инцидент случился утром 25 марта на пересечении улиц Вавилова и Платона Каляты.



По словам очевидцев, после столкновение один автомобиль вылетел на обочину, снёс дорожный знак, врезался в столб и едва не перевернулся. Прохожие пишут, что в результате аварии один мужчина был весь в крови, а женщина сильно хромала.



- Все обстоятельства ДТП устанавливаются, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - На месте работают специалисты.



