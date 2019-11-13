Внедорожник врезался в столб после ДТП в Ростове



В Ростове иномарка въехала в столб после аварии. ДТП произошло утром 15 ноября на улице Штахановского.



По предварительной информации, в районе дома № 12/1 водитель «Опель Астра», совершая разворот, не справился с управлением и врезался в «Роад Партнер». От удара внедорожник развернуло и отбросило на обочину, где он врезался в столб.

- В ДТП никто не пострадал, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Оба автомобиля получили механические повреждения.