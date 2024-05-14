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В СИЗО Ростова пытались передать наркотики в ватных палочках

В СИЗО Ростова пытались передать наркотики в ватных палочках
В СИЗО № 1 Ростова пытались передать ватные палочки с наркотиками. Инцидент произошел 13 мая на улице Максима Горького, 219.

В учреждение пришла посылка одному из заключенных. В одном из пакетов находились ватные палочки. Во время досмотра сотрудники СИЗО обнаружили подозрительный белый порошок. После этого «передачку» изъяли, а обнаруженный порошок отправили на экспертизу.

В региональном ГУФСИН сообщили, что отправитель посылки - житель Ростова-на-Дону.

Вероятно, после разбирательств в отношении этого мужчины возбудят уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».
Фото: ГУФСИН по Ростовской области.
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