В СИЗО Ростова пытались передать наркотики в ватных палочках

Фото: ГУФСИН по Ростовской области.

В СИЗО № 1 Ростова пытались передать ватные палочки с наркотиками. Инцидент произошел 13 мая на улице Максима Горького, 219.В учреждение пришла посылка одному из заключенных. В одном из пакетов находились ватные палочки. Во время досмотра сотрудники СИЗО обнаружили подозрительный белый порошок. После этого «передачку» изъяли, а обнаруженный порошок отправили на экспертизу.В региональном ГУФСИН сообщили, что отправитель посылки - житель Ростова-на-Дону.Вероятно, после разбирательств в отношении этого мужчины возбудят уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».