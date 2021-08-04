Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Подробности смертельной аварии в Аксайском районе

Подробности смертельной аварии в Аксайском районе
Стали известны подробности массовой аварии в Аксайском районе. Трагедия случилась около 11 часов 6 августа на трассе М-4 «Дон».

В районе 1 070-го километра один из грузовиков ехал слишком близко к попутной легковушке. В какой-то момент фура врезалась в авто. За ней двигался еще один большегруз. Остальные автомобили, вероятно, столкнулись по инерции. Участниками аварии стали семь легковушек («Шевроле Эпика», «Тойота Авенсис», «Тойота Камри», «Рено Логан», «Хендай Сантафе», «ВАЗ-2114» и «Шевроле Арландо») и два грузовика (КамАЗ и «Скания»).

От сильного удара автомобили разбросало по трассе. Легковушки превратились в груду металлолома, вряд ли их смогут восстановить. У большегрузов разбиты лобовые стекла. В результате ДТП погибли четверо: две женщина и 14-летняя девочка из «Хендай Сантафе», а также годовалый мальчик из «Шевроле Эпика». Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.