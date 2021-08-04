Подробности смертельной аварии в Аксайском районе

Стали известны подробности массовой аварии в Аксайском районе. Трагедия случилась около 11 часов 6 августа на трассе М-4 «Дон».В районе 1 070-го километра один из грузовиков ехал слишком близко к попутной легковушке. В какой-то момент фура врезалась в авто. За ней двигался еще один большегруз. Остальные автомобили, вероятно, столкнулись по инерции. Участниками аварии стали семь легковушек («Шевроле Эпика», «Тойота Авенсис», «Тойота Камри», «Рено Логан», «Хендай Сантафе», «ВАЗ-2114» и «Шевроле Арландо») и два грузовика (КамАЗ и «Скания»).От сильного удара автомобили разбросало по трассе. Легковушки превратились в груду металлолома, вряд ли их смогут восстановить. У большегрузов разбиты лобовые стекла. В результате ДТП погибли четверо: две женщина и 14-летняя девочка из «Хендай Сантафе», а также годовалый мальчик из «Шевроле Эпика». Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.