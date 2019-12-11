Два сухогруза с пшеницей сели на мель в Ростовской области



Из-за сгона воды в реке Дон два сухогруза сели на мель. Оба случая произошли в ночь на 13 декабря.



Первое ЧП произошло с судном «Volga 4007» в том время, когда он выходил из азовского порта. Сухогруз под флагом островов Кука перевозил пшеницу.



Через два часа судно «Николай Кузнецова» под флагом Панамы стало покидать порт Ростова-на-Дону. Около 2:30 оно так же село на мель.



На места ЧП выехали специалисты. Снять сухогрузы с мели пока нельзя, так как уровень воды ещё не поднялся. В пресс-службе Росморречфлота добавили, что разлива нефти нет, судовой ход не закрыт.