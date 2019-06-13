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В Ростовской области перевернулась машина: два человека пострадали

В Ростовской области перевернулась машина: два человека пострадали
Фото для иллюстрации

Два человека получили травмы в результате ДТП в Ростовской области. Инцидент произошёл на автодороге Азов – Ейск около 16 часов 14 июня.

За рулём «Дэу Матиза» ехал 26-летний водитель. Он превысил безопасную скорость и в какой-то момент не справился с управлением. На шестом километре он слетел с дороги и наехал на дорожный знак. В итоге легковушка перевернулась.

Водитель иномарки и его 27-летняя пассажирка пострадали в результате происшествия.

- С травмами их доставили в больницу, - добавили в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский».

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