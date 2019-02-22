Два молодых человека пострадали во время перестрелки в Ростове



В Ростове-на-Дону два человека пострадали во время перестрелки. На одной из улиц Первомайского района 24 февраля произошла ссора между тремя парнями. В ходе конфликта они достали травматические пистолеты и стали стрелять друг в друга.



Увидев происходящее, очевидцы вызвали полицию. Прибыв на место, оперативники задержали одного из участников перестрелки. Двух других они отправили с травмами в больницу.



- В данный момент по факту происшествия проводится проверка, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Парням, которые сейчас госпитализированы, 26 лет и 31 год. Задержанному — 25 лет.