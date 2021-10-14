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Два человека пострадали в ДТП с «Ауди» в Таганроге

Два человека пострадали в ДТП с «Ауди» в Таганроге
В Таганроге два человека пострадали в аварии с «Ауди». Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 октября на Мариупольском шоссе.

По предварительной информации, в районе конного клуба столкнулись две иномарки - «Ауди А4» и «Митсубиси Аутлендер». После ДТП от силы удара «Ауди А4» отбросило на дерево.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате пострадали водитель и пассажир «Ауди А4». Обстоятельства аварии и личности пострадавших устанавливают.
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