Два человека пострадали в ДТП с «Ауди» в Таганроге

В Таганроге два человека пострадали в аварии с «Ауди». Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 октября на Мариупольском шоссе.По предварительной информации, в районе конного клуба столкнулись две иномарки - «Ауди А4» и «Митсубиси Аутлендер». После ДТП от силы удара «Ауди А4» отбросило на дерево.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате пострадали водитель и пассажир «Ауди А4». Обстоятельства аварии и личности пострадавших устанавливают.