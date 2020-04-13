В центре Ростова произошло ДТП с тремя легковушками
Три автомобиля столкнулись в центре Ростова. ДТП произошло на проспекте Будённовском 15 апреля.
По предварительным данным, 33-летний водитель «Ниссан Примера», совершая манёвр, столкнулся с «ВАЗ-2101». От удара отечественную легковушку, которой управлял 80-летний пенсионер, отбросило «Хендай Солярис». Иномарка двигалась в том же направлении, что и «Жигули».
- В результате происшествия никто не пострадал, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.