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В центре Ростова произошло ДТП с тремя легковушками

В центре Ростова произошло ДТП с тремя легковушками
Три автомобиля столкнулись в центре Ростова. ДТП произошло на проспекте Будённовском 15 апреля.

По предварительным данным, 33-летний водитель «Ниссан Примера», совершая манёвр, столкнулся с «ВАЗ-2101». От удара отечественную легковушку, которой управлял 80-летний пенсионер, отбросило «Хендай Солярис». Иномарка двигалась в том же направлении, что и «Жигули».
- В результате происшествия никто не пострадал, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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