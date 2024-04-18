Драматическое столкновение мотоциклистов на тренировке в Новошахтинске: Подробности

Фото: Соцсети.

На тренировочной площадке в Новошахтинске произошел серьезный инцидент. Двое мотокроссеров, 24 и 19 лет, столкнулись в воздухе, летя с противоположных сторон трамплина. Это произошло во время тренировки 17 апреля на специально обустроенном полигоне для мотокросса.Оба мотоциклиста были брошены в разные стороны от силы удара. Согласно информации от Donday, обоих спортсменов быстро доставили в городскую больницу Шахты. 24-летний участник находится в критическом состоянии, без сознания. У его 19-летнего коллеги обнаружен перелом ключицы.В настоящее время прокуратура Ростовской области проводит проверку обстоятельств этого инцидента.