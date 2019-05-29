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Дончанин погиб при столкновении трёх грузовиков в Воронежской области

Дончанин погиб при столкновении трёх грузовиков в Воронежской области
На трассе М-4 «Дон» при ДТП погибли двое, один из них — житель Ростовской области. Трагедия произошла в Павловском районе Воронежской области утром 31 мая.

На 670-м километре автодороги водитель фуры «Рено» выехал на встречную полосу. В это время по ней двигался 49-летний житель Ростовской области за рулём «МАН». В итоге большегрузы врезались друг в друга, при этом третьим участником ДТП стала машина «Вольво».

- В результате водители «МАНа» и «Рено» получили серьёзные травмы, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Оба были доставлены в медучреждение.

Несмотря на старания врачей, пострадавших не удалось спасти. Сейчас на месте аварии работают спецслужбы.
Дончанин погиб при столкновении трёх грузовиков в Воронежской области

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