Женщина и девочка пострадали при ДТП в Таганроге



В Таганроге произошло ДТП с двумя пострадавшими. Авария случилась 3 февраля около 18 часов на улице Котлостроительной.



«Ниссан Серена» под управлением 48-летнего водителя выехал на встречную полосу на Николаевском шоссе. Там он врезался в «Ниссан Марч», за рулём которого была 27-летняя девушка. Автомобили получили механические повреждения.



- В результате ДТП пострадала женщина-водитель «Ниссана Марч», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - Позже в больницу обратилась её 13-летняя пассажирка.



По факту происшествия проводится проверка.

