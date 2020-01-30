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Женщина и девочка пострадали при ДТП в Таганроге

Женщина и девочка пострадали при ДТП в Таганроге
В Таганроге произошло ДТП с двумя пострадавшими. Авария случилась 3 февраля около 18 часов на улице Котлостроительной.

«Ниссан Серена» под управлением 48-летнего водителя выехал на встречную полосу на Николаевском шоссе. Там он врезался в «Ниссан Марч», за рулём которого была 27-летняя девушка. Автомобили получили механические повреждения.

- В результате ДТП пострадала женщина-водитель «Ниссана Марч», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - Позже в больницу обратилась её 13-летняя пассажирка.

По факту происшествия проводится проверка.

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