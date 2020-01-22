На трассе Ростов — Таганрог опрокинулось авто: пострадали женщина и девочка-подросток



В результате ДТП на трассе Ростов — Таганрог пострадали два человека. Происшествие случилось 24 января около 9:30.



По предварительным данным, 48-летний водитель «Сеат Кордоба» не справился с управлением. Легковушка вылетела с проезжей части и перевернулась, оказавшись на крыше. Автомобиль оказался сильно повреждён и восстановлению не подлежит.



- В результате ДТП пострадали пассажиры иномарки - 49-летняя женщина и 15-летняя девушка, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Их доставили в больницу.