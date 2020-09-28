Цимлянский лес полыхает на площади более 30 гектаров
В Ростовской области продолжают тушить крупный пожар в Цимлянском лесу. По состоянию на 16 часов 30 сентября площадь возгорания составляет 33 гектара.
Как рассказали Rostоv.ru в Минприроды Ростовской области, на месте работают 106 спасателей и 29 единиц техники. Тушение осложняется сильным ветром, который разгоняет пламя на все большую территорию.
Сложно представить, какими могут быть последствия, если лес не будет потушен или хотя бы пожар не локализуют в ближайшее время. Ведь ветер по территории области прогнозируют еще как минимум сутки.
Напомним, Цимлянский лес загорелся утром 30 сентября. С каждым часом площадь возгорания становилась только больше. В тушении лесных пожаров задействованы силы и средства ГАУ РО «Лес». Пока нет информации, будут ли привлечены вертолет или поезд к тушению возгорания в лесничестве.