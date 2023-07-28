Число пострадавших при взрыве в Таганроге увеличилось до 15 человек
Число пострадавших при взрыве в центре Таганрога увеличилось. По информации губернатора Ростовской области, всего за медицинской помощью обратились 15 человек. С ними работают медики.
- Все обратившиеся за медпомощью - с легкими травмами от осколков, - отметил Василий Голубев. - Девять из них доставлены в больницу. Жертв нет.
Ранее было известно о четырех пострадавших.
ЧП в переулке Лермонтовском, 22 случилось около 16 часов 28 июля. Очевидцы утверждают, что видели, как боеприпас пошел на снижение и влетел в жилой дома. От мощного удара жилье разворотило. По словам горожан, в ближайших домах повылетали окна. Взрыв слышали по всему городу. У таганрожцев дребезжали стекла и тряслась мебель, на автомобилях сработала сигнализация.