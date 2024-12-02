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Бывший заключенный из Ростовской области погиб в ходе спецоперации

Бывший заключенный из Ростовской области погиб в ходе спецоперации
В ходе СВО погиб 40-летний уроженец города Шахты Ростовской области. Жизнь Сергея Бараненко оборвалась 21 октября.

В сентябре 2024 года мужчина находился в СИЗО в рамках уголовного дела. Не дожидаясь приговора суда, он подписал контракт на участие в спецоперации.

По информации DonDay, бойца зачислили в морскую пехоту, штурмовую роту. Затем его отправили в Курскую область. Во время выполнения задания он был смертельно ранен. Только спустя месяц его тело удалось транспортировать в родной город.

У Сергея Бараненко остались двое детей: младшему — полтора года, а старшему — 12 лет. Прощание с погибшим состоится 5 декабря.
Фото: DonDay
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