Бывший заключенный из Ростовской области погиб в ходе спецоперации

Фото: DonDay

В ходе СВО погиб 40-летний уроженец города Шахты Ростовской области. Жизнь Сергея Бараненко оборвалась 21 октября.В сентябре 2024 года мужчина находился в СИЗО в рамках уголовного дела. Не дожидаясь приговора суда, он подписал контракт на участие в спецоперации.По информации DonDay, бойца зачислили в морскую пехоту, штурмовую роту. Затем его отправили в Курскую область. Во время выполнения задания он был смертельно ранен. Только спустя месяц его тело удалось транспортировать в родной город.У Сергея Бараненко остались двое детей: младшему — полтора года, а старшему — 12 лет. Прощание с погибшим состоится 5 декабря.