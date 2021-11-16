Бывшего главного архитектора Семикаракорского района подозревают в злоупотреблении полномочиями

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В Ростовской области бывшего главного архитектора администрации Семикаракорского района подозревают в махинациях с актами о приемке работ. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, в ноябре 2018 года он занимал пост главного архитектора, и в его обязанности входила проверка и подпись актов приемки. Он подписал акт о приемке выполненных работ по поставке трехфазной дизельной электростанции за 43 миллиона рублей. По факту она стоила примерно в девять раз дешевле – 5 миллионов рублей. В итоге бюджет района и области потерпел многомиллионные убытки.В СУ СКР по Ростовской области сообщают, что сейчас по факту произошедшего проводится проверка.