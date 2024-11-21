Фото: Ростов ру.

Беспилотник упал на территорию нефтебазы в Константиновском районе Ростовской области. Об этом сообщает источник Donday.Ночью 21 ноября в Ростовской области произошла новая атака беспилотников. По сведениям врио губернатора Юрия Слюсаря, в Мясниковском районе одна из воздушных целей была сбита средствами противовоздушной обороны. Другой дрон упал в Константиновском районе, что привело к возникновению пожара на одном из промышленных объектов.Как установил Donday, сбитый дрон направлялся на нефтебазу в Константиновском районе. В результате его падения там вспыхнул огонь. К счастью, резервуары не содержали горючих материалов, поэтому возгорание оказалось малозначительным. Пожар быстро локализовали, и никто не пострадал.