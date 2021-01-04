Автомобиль «Чери Тигго» сгорел в Ростовской области

В Азовском районе сгорела иномарка. Происшествие случилось вечером 7 января в селе Семибалки.Автомобилист припарковал «Чери Тигго» около 20:00 возле дома № 30 на улице Ленина. В иномарке произошло короткое замыкание проводки, из-за чего она загорелась. Буквально за несколько минут огонь распространился по всей машине. Владелец сразу вызвал пожарных.Спасатели тушили легковушку на протяжении около получаса. К счастью, никого в салоне не было, поэтому никто не пострадал. Сама машина почти полностью выгорела.