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Автомобиль «Чери Тигго» сгорел в Ростовской области

Автомобиль «Чери Тигго» сгорел в Ростовской области
В Азовском районе сгорела иномарка. Происшествие случилось вечером 7 января в селе Семибалки.

Автомобилист припарковал «Чери Тигго» около 20:00 возле дома № 30 на улице Ленина. В иномарке произошло короткое замыкание проводки, из-за чего она загорелась. Буквально за несколько минут огонь распространился по всей машине. Владелец сразу вызвал пожарных.

Спасатели тушили легковушку на протяжении около получаса. К счастью, никого в салоне не было, поэтому никто не пострадал. Сама машина почти полностью выгорела.

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