Автобусы № 3 и № 7 столкнулись в Ростове-на-Дону: видео



В Ростове-на-Дону столкнулись два автобуса. Инцидент произошёл на площади Карла Маркса 27 октября примерно в 21:30.



На дороге друг в друга врезались автобусы № 3 и № 7. К счастью, удар оказался несильным, и в результате дорожно-транспортного происшествия ни один человек не пострадал. Водители попросили пассажиров выйти из салона и пересесть в другой транспорт. Сами они тем временем решили выяснить отношения до приезда сотрудников ГИБДД.



В районе места происшествия образовался затор, так как автобусы перекрыли один ряд на проезжей части.

