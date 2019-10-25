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Автобусы № 3 и № 7 столкнулись в Ростове-на-Дону: видео

Автобусы № 3 и № 7 столкнулись в Ростове-на-Дону: видео
В Ростове-на-Дону столкнулись два автобуса. Инцидент произошёл на площади Карла Маркса 27 октября примерно в 21:30.

На дороге друг в друга врезались автобусы № 3 и № 7. К счастью, удар оказался несильным, и в результате дорожно-транспортного происшествия ни один человек не пострадал. Водители попросили пассажиров выйти из салона и пересесть в другой транспорт. Сами они тем временем решили выяснить отношения до приезда сотрудников ГИБДД.

В районе места происшествия образовался затор, так как автобусы перекрыли один ряд на проезжей части.

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