Житель Ростовской области уехал на заработки и пропал без вести

Без вести пропал 31-летний мужчина, уехавший на заработки. Житель Белой Калитвы Давронбек Машарипов не выходит на связь с родственниками почти месяц.Как сообщили Rostov.ru в местном отделе полиции, белокалитвинец пропал 5 февраля. Мужчина сообщил родным, что уехал на заработки в Шолоховский район. С тех пор связи с ним нет, а телефон выключен. Так как найти Давронбека самостоятельно не удалось, родные написали заявление в полицию.На вид ему - 30-31 год, рост - 170-172 сантиметра, у него густые брови, глаза карие, волосы темные короткие. При себе у него могут быть документы.Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба позвонить по номерам: 8 (863) 836-93-18, 69-2-24, 69-2-38 или 102.