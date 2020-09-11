Химик из Ростова-на-Дону создает неповторимые украшения из минералов

В Ростове-на-Дону проживает очень много незамеченных и непризнанных талантов. Люди создают уникальные вещи: единичные, неповторимые экземпляры картин, скульптур, украшений и ездят с ними на выставки в другие регионы России, где их работы ценятся по достоинству. Одним из этих мастеров является 57-летний художник-ювелир из Ростова Юрий Иванов.Юрий родился и вырос в Ростове-на-Дону. Он окончил химический факультет Ростовского государственного университета и некоторое время работал в Научно-исследовательском институте. Когда начался развал всех предприятий, молодому Юрию пришлось искать новое место. В 1990 году дорога его привела к ювелирному делу. Сначала он устроился специалистом в кооперативе, в некой бижутерной фирме, и вместе с коллегами создавал очень простые изделия методом гальванопластики с использованием самостоятельно обработанных ювелирно-поделочных камней и драгоценных металлов. Затем все начали делить деньги и прочее, и кооператив распался.- Тогда я быстро переключился и стал работать самостоятельно. Меня всегда интересовало творчество, работа руками. К тому же и отец мой - художник по образованию, - подчеркнул Юрий.В 90-х годах ювелирное дело Юрия имело большой успех и отклик в сердцах покупателей. Все украшения, сделанные ростовчанином разлетались, как горячие пирожки. Вероятно, в то время с бижутерией был дефицит. Людям хотелось необычного, изысканного, а ничего подобного не продавалось. С ценными минералами происходила та же история. Тогда Юрий отправлялся за материалами для своих украшений на край света.- Когда я был молодым романтиком, я ездил за камнями по всей России. С друзьями мы были на Белом море. Оттуда я привёз несколько пород минералов, которых у нас в регионе не было. За агатом путешествовал на Кавказ, а здесь уже все самоцветы пилили, обрабатывали, придавали форму, - поделился художник.Теперь ювелирные минералы уже можно купить или обменять. Некоторые - найти под ногами: гранит, обсидиан, окаменелое дерево в Миллеровском районе Ростовской области.Юрий признаётся, что ему нравится создавать художественные композиции со смыслом, чтобы там присутствовал образ. Будь-то скульптура, брошь, подвеска - их применение уже неинтересно мастеру.- Это то же самое, когда художник создаёт картину. Он ведь не знает, в каком помещении ей придётся висеть. Так и я делаю композицию, - делится ювелир.В ранних работах ростовского ювелира камень был главным элементом художественной композиции. Он оформлялся таким образом, что всё внимание притягивалось к нему. Потом Юрий отошёл от этого приёма. Композиция и камень начали обыгрываться сами по себе. Кроме того, минерал стал дополняющим элементом, цветом к рисунку изделия.В 29 лет Юрий Иванов начал участвовать в выставках. Четыре года подряд ростовчанин представлял свои работы на конкурсах ювелирного искусства “Во славу Фаберже” и “Ювелирный Олимп” в Санкт-Петербурге, в донской столице на творческих мероприятиях “От алмаза до бриллианта”, “Ювелирное искусство Ростова”, “Конкурс Ювелирного и камнерезного искусства”. В 2000 и в 2001 годах Юрий получил дипломы третьей степени в номинациях “Изделия из золота” и “Современный дизайн в ювелирных изделиях” в Питере. Также в 2012 году он отправлял несколько своих работ на первый Всероссийский конкурс авторского ювелирного искусства в Калининград.- Выставки - это про показ и просмотр. Изделия художников там стоят намного дороже, чем при покупки этой же вещи в обычной обстановке. У меня тоже что-то продавалось на ярмарках и конкурсах, что имело соответствующие цены, например 50 тысяч рублей, - поделился ювелир.Процесс создания украшения у ростовского мастера начинается с идеи. Возникнувший в голове образ художник переносит на обычный бумажный лист и детально его прорабатывает.В домашней мастерской ростовчанина стоит прокатный стан, как в цехе, с помощью которого он через вальцы прокатывает слитки металла и получает элементы нужной формы и размеров. Потом на небольших металлических листах лобзиком вырезаются линии и фигуры. Если бижутерия требует чёткий орнамент, то Юрий с помощью компьютерной программы рассчитывает размеры, а уже после переносит их на пластину. Готовые вырезанные фигуры отбиваются молоточком для обретения формы и с помощью пайки собираются в единое ювелирное изделие. Затем следуют косметические процедуры - опиловка (убирается лишний металл), шлифовка, полировка, отмывка, тонирование и осветление.- Все это сложная работа, в процессе которой мне нужно не потерять художественность. Чтобы изделие не просто было кое-как соединено, а несло художественный образ. Чтобы человек посмотрел на него и сказал: “Да, вот это талисман, а это закат!” А не просто кусок агата в куске металла, - объяснил мастер.На десерт остаётся украшение камнями. Ювелирный минерал помещается в каст, специальное гнездо, обрамлённое тонким ободком, когда металл уже остыл. После проделанной процедуры, украшение можно считать готовым.Говорят, аппетит приходит во время еды. У творческих людей всё работает примерно по той же схеме. Когда художник приступает к своей работе, когда его что-то интересует, у него сразу появляется вдохновение и прилив энергии.- Я живу и этим вдохновляюсь. А то, что меня увлекает, беру и делаю. Например, узоры с картины моего друга, каллиграфия, символы... - продолжает художник.По словам Юрия, найти общий язык с клиентом - это большое удовольствие. Когда ростовчанину удаётся уговорить заказчика на интересную идею или прийти с ним к одному решению, тогда ювелир может высоко и качественно оценить свою работу.В 90-ых и начале 2000-ых годах необычные украшения пользовались большим спросом у населения. В настоящее время почти никто не заказывает ручной работы бижутерию.- Может не модно стало, может ещё что-то. Я теряюсь, я не знаю, что делать, продолжать ли мне это занятие. Сейчас уже я не вижу желания у людей покупать украшения, - посетовал Юрий.Как заметил ювелир, за два года на ярмарке, где мастера публикуют свои работы, у него приобрели всего три-четыре изделия. Возможно, дело не в покупательской способности людей, а в их творческой образованности.Ювелир с прискорбием признает, что культурная часть отодвигается в Ростове на второй план. А ведь культура - это основа цивилизации. Сегодня мы можем видеть, как её зажимают. Так не должно быть. В донском регионе все давно перестали ориентироваться на искусство. Мастер согласен с мнением, что представители разных художественных стилей чаще замечают проблему города, в котором не ценят творчество.