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Врио начальника линейного отдела полиции на станции в Миллерово попался на взятке

Вчера, 22:39 |  ROSTOV.RU
Врио начальника линейного отдела полиции на станции в Миллерово попался на взятке
В Ростовской области 47-летний Врио начальника линейного отдела полиции на станции в Миллерово попался на получении взятки в 40 тыс. руб.

В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки за незаконные действия (бездействие)».
- По версии следствия, 22 декабря 47-летний временно исполняющий обязанности начальника линейного отдела полиции на станции «Миллерово» в своем служебном кабинете получил от представителя ООО «Первая строительная организация №1» взятку в сумме 40 тыс. руб., - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ. – Взятка была передана за не проведение проверки и не привлечение к административной ответственности за допущенные организацией нарушения при проведении разгрузочных работ железнодорожных шпал на территории станции «Чертково».

Сотрудник задержан и уволен со службы. Расследование уголовного дела продолжается.

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