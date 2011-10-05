Врио начальника линейного отдела полиции на станции в Миллерово попался на взятке
Вчера, 22:39 |
ROSTOV.RU
В Ростовской области 47-летний Врио начальника линейного отдела полиции на станции в Миллерово попался на получении взятки в 40 тыс. руб.
В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки за незаконные действия (бездействие)».
- По версии следствия, 22 декабря 47-летний временно исполняющий обязанности начальника линейного отдела полиции на станции «Миллерово» в своем служебном кабинете получил от представителя ООО «Первая строительная организация №1» взятку в сумме 40 тыс. руб., - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ. – Взятка была передана за не проведение проверки и не привлечение к административной ответственности за допущенные организацией нарушения при проведении разгрузочных работ железнодорожных шпал на территории станции «Чертково».
Сотрудник задержан и уволен со службы. Расследование уголовного дела продолжается.
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