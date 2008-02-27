Ростовчанин стал лучшим дедом морозом по версии Первого канала
Сегодня, 12:17 |
ROSTOV.RU
Андрей Пасечный прочитал новогодний рэп лучше, чем его соперник из Якутска.
Ростовчанин стал лучшим дедом морозом по версии программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. 28 декабря в конкурсе программы «Самый лучший дед» Андрей Пасечный (Хамиль) из Ростова сразился в рэп-батле с Леваном Горозия (L'One) из Якутска.
Хамиль выступал в костюме Деда Мороза красного цвета, а L'One - синего. Оба рэпера должны были за меньшее время зачитать новогоднее поздравление, используя определенные строчки из популярных новогодних песен. Можно сказать, что оба исполнителя справились с заданием. Но ростовчанин выполнил всё более виртуозно, без единой запинки и за меньшее время, не смотря на то, что выступать ему пришлось первым. А вот его соперник переставлял слова из песен местами, а под конец и вовсе сбился и начал запинаться.
Российский рэп-исполнитель, участник группы «Каста» Хамиль (также известный как Хамелеон) родился 19 октября 1979 года в Ростове. В 1996 году Андрей создал свою первую рэп-группу «Династия Альфа» и возглавил её под именем V.I.P. Posse. В её составе был записан трек «Тёмный Город» для первого сборника ростовского рэпа «Первый удар». Потом Андрей вошёл в состав группы «Психолирик».
Летом 1998 года Пасечный взял себе имя Хамелеон, а в конце 1999 года вошел в состав группы «Каста». В 2000 году, после знакомства с продюсером Аркадием Слуцковским, был организован лейбл «Respect Production», после чего Андрей уже под псевдоним «Хамиль» в составе «Касты» начал активно гастролировать по стране.
В 2002 году, после выхода диска «Громче воды, выше травы», Хамиль взялся за работу над сольным альбомом. Одновременно начал строить собственную звукозаписывающую студию. В 2004 году вышел его сольный альбом «Феникс». В 2008 году, в составе «Касты», был записан альбом «Быль в глаза», в 2010 году, совместно со Змеем — альбом «ХЗ».
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