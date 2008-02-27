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Ростовчанин стал лучшим дедом морозом по версии Первого канала

Сегодня, 12:17 |  ROSTOV.RU

Андрей Пасечный прочитал новогодний рэп лучше, чем его соперник из Якутска.
Ростовчанин стал лучшим дедом морозом по версии Первого канала
Ростовчанин стал лучшим дедом морозом по версии программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. 28 декабря в конкурсе программы «Самый лучший дед» Андрей Пасечный (Хамиль) из Ростова сразился в рэп-батле с Леваном Горозия (L'One) из Якутска.

Хамиль выступал в костюме Деда Мороза красного цвета, а L'One - синего. Оба рэпера должны были за меньшее время зачитать новогоднее поздравление, используя определенные строчки из популярных новогодних песен. Можно сказать, что оба исполнителя справились с заданием. Но ростовчанин выполнил всё более виртуозно, без единой запинки и за меньшее время, не смотря на то, что выступать ему пришлось первым. А вот его соперник переставлял слова из песен местами, а под конец и вовсе сбился и начал запинаться.

Российский рэп-исполнитель, участник группы «Каста» Хамиль (также известный как Хамелеон) родился 19 октября 1979 года в Ростове.
В 1996 году Андрей создал свою первую рэп-группу «Династия Альфа» и возглавил её под именем V.I.P. Posse. В её составе был записан трек «Тёмный Город» для первого сборника ростовского рэпа «Первый удар». Потом Андрей вошёл в состав группы «Психолирик».

Летом 1998 года Пасечный взял себе имя Хамелеон, а в конце 1999 года вошел в состав группы «Каста». В 2000 году, после знакомства с продюсером Аркадием Слуцковским, был организован лейбл «Respect Production», после чего Андрей уже под псевдоним «Хамиль» в составе «Касты» начал активно гастролировать по стране.

В 2002 году, после выхода диска «Громче воды, выше травы», Хамиль взялся за работу над сольным альбомом. Одновременно начал строить собственную звукозаписывающую студию. В 2004 году вышел его сольный альбом «Феникс». В 2008 году, в составе «Касты», был записан альбом «Быль в глаза», в 2010 году, совместно со Змеем — альбом «ХЗ».

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