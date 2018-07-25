За прогулы донских депутатов лишат зарплаты



Депутатов, прогуливающих заседания Заксобрания и игнорирующие встречи с населением, лишат зарплаты. Донской парламент переходит на новый формат работы.



На внеочередном заседании Законодательного собрания Ростовской области 26 июля региональные парламентарии приняли поправки в ряд областных законов, касающихся работы депутатов.



В первую очередь изменится формат работы с населением. Народных избранников обяжут отчитываться о встречах с населением на своих страницах в социальных сетях.

– Избиратели должны иметь возможность в режиме онлайн знать о том, чем занимается его депутат, - подчеркнул председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко. - Мы начнем, использовать этот механизм, естественно, с тех депутатов, которые работают на постоянной основе, а дальше попытаемся распространить это в отношении всех остальных депутатов.



Меняется и формат работы с гражданским обществом. Расширяются основания и формы общественных обсуждений. Экспертное сообщество и обычные жители региона получили возможность высказывать свое мнение не только о проектах, но и о концепциях законов, которые направлены на решение конкретных проблем. Опыт общественного обсуждения депутаты планируют распространить и на муниципальные образования. Для этого в новом созыве планируется больше использовать соцсети, различные интернет-ресурсы и новые формы взаимодействия, такие как интернет-голосование.



Также повышается ответственность депутатов перед своими избирателями и перед Заксобранием. В первую очередь, в новом созыве будет на 20% сокращено число депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе.

– Я считаю, что в этом созыве очень эффективно себя зарекомендовал формат работы, когда заместитель председателя регионального парламента одновременно возглавляет один из ключевых комитетов. И в своей повседневной деятельности одновременно работает и как зам, и как руководитель одного из своих направлений, - добавил Александр Ищенко.



Кроме этого, новые правила предусматривают, что депутаты, без уважительной причины три месяца подряд прогуливающие заседания Заксобрания или не проводящие личные приемы граждан, лишаются зарплаты.

– Речь не идет о том, что у нас есть депутаты-прогульщики, не исполняющие своих обязанностей, - отметил спикер. - Наоборот, абсолютное большинство депутатов донского парламента дисциплинировано выполняют свои полномочия. Но мы хотим предусмотреть механизм, при котором возможно было бы полностью исключить из практики случаи, когда депутаты без уважительной причины не являются на заседания Законодательного Собрания или лично не общаются со своими избирателями.

